14:37, 25 августа 2025Силовые структуры

Бывший российский депутат 11 раз провернула аферу с землей и обманула 136 человек

В Казани арестована экс-депутат Бильгильдеева за обман 136 человек с землей
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Казани два суда рассмотрели уголовные дела в отношении бывшего депутата городской думы Рушании Бильгильдеевой, которая провернула аферы с землей и обманула 136 человек. Об этом сообщает «АиФ».

Сначала Советский районный суд отправил ее в СИЗО на два месяца по уголовному делу о посредничестве во взяточничестве. Кроме того, Вахитовский суд продолжает рассматривать второе уголовное дело в отношении женщины. Здесь Бильгильдеева обвиняется в 11 эпизодах мошенничества в крупном и особо крупном размерах.

По версии правоохранителей, фигурантка возглавляла агентство недвижимости «Пассаж», которое не подключило инженерные коммуникации к проданным земельным участкам.

Так, по двум делам потерпевшими проходят 136 человек, а общая сумма причиненного ею ущерба составляет около 38,3 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что бывший депутат Государственной думы Магомед Гаджиев, ранее исключенный из партии «Единая Россия» и внесенный в реестр иностранных агентов, передал западным спецслужбам сведения закрытого характера

