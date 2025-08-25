Бывший российский депутат 11 раз провернула аферу с землей и обманула 136 человек

В Казани два суда рассмотрели уголовные дела в отношении бывшего депутата городской думы Рушании Бильгильдеевой, которая провернула аферы с землей и обманула 136 человек. Об этом сообщает «АиФ».

Сначала Советский районный суд отправил ее в СИЗО на два месяца по уголовному делу о посредничестве во взяточничестве. Кроме того, Вахитовский суд продолжает рассматривать второе уголовное дело в отношении женщины. Здесь Бильгильдеева обвиняется в 11 эпизодах мошенничества в крупном и особо крупном размерах.

По версии правоохранителей, фигурантка возглавляла агентство недвижимости «Пассаж», которое не подключило инженерные коммуникации к проданным земельным участкам.

Так, по двум делам потерпевшими проходят 136 человек, а общая сумма причиненного ею ущерба составляет около 38,3 миллиона рублей.

