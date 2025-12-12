Реклама

17:29, 12 декабря 2025

Врач посоветовал лучший ужин для профилактики болезней сердца

Кардиолог Лал назвал лосося с нутом и овощами одним из лучших блюд для сердца
Илья Пятыго
Илья Пятыго

Фото: Caroline Attwood / Unsplash

Кардиолог Кунал Лал заявил, что здоровье сердца можно укрепить благодаря правильному питанию. В беседе с изданием Infobae он посоветовал лучший ужин для профилактики болезней этого органа.

«Наша конечная цель — придерживаться диеты с низким содержанием натрия, трансжиров и насыщенных жиров, что позволит снизить такие негативные последствия, как высокий уровень холестерина, высокое кровяное давление и сердечно-сосудистые заболевания», — пояснил Лал.

Так, одним из лучших блюд для здоровья сердца он назвал запеченный лосось, который можно дополнить овощами и нутом. Доктор объяснил, что в этой в рыбе содержится большое количество омега-3 жирных кислот, в бобовых — растительный белок и клетчатка, а в овощах — микроэлементы и противовоспалительные вещества. Вместо соли лучше использовать копченую паприку, свежие травы или чесночный порошок, чтобы в блюде не увеличилось содержание натрия, заключил врач.

Ранее эксперт по питанию Елена Таранова предупредила об опасности хлебцев. По ее словам, в них может содержаться большое количество лишних добавок.

    Обсудить
