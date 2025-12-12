За два дня в России резко взлетели цены на ОСАГО

«Известия»: В Дагестане и Новосибирской области рекордно выросла стоимость ОСАГО

В некоторых регионах России за два дня резко выросла стоимость полисов обязательного страхования гражданской ответственности. Об этом пишут «Известия».

Наибольший рост зафиксирован в Дагестане, где с 8 по 10 декабря цена страховки увеличилась на рекордные 57 процентов. За это же время в Новосибирской области средняя стоимость полиса стала выше на 35 процентов. При этом в целом по стране подорожание оказалось более умеренным — на 6 процентов, достигнув 6,38 тысячи рублей.

Причиной изменений стало введение новых тарифных правил, утвержденных Банком России. Регулятор расширил границы цен, в рамках которых страховые компании теперь могут устанавливать стоимость полиса для разных категорий клиентов. Также были пересмотрены значения коэффициентов, зависящих от территории использования транспортного средства.

Повышение тарифов в первую очередь затронуло регионы, отмеченные высокой убыточностью по страховым выплатам и значительным уровнем мошеннических действий. В этот список вошли Ингушетия, Дагестан, Чечня и Новосибирская область. Одновременно с этим Центробанк снизил территориальные коэффициенты для некоторых других субъектов.

Целью корректировок является установление более справедливой стоимости страховки для автовладельцев с повышенными рисками. В результате нововведений молодые водители и клиенты с плохой историей вождения будут платить больше. В то же время автомобилисты старше 35 лет с большим безаварийным стажем смогут рассчитывать на скидки от 5 до 10 процентов.

Ожидается, что в среднем по России стоимость полиса ОСАГО в ближайшее время увеличится незначительно — от 3 до 5 процентов.

Ранее стало известно, что в Минцифры намерены начать рассылать информационные сообщения о необходимости оформить полис ОСАГО через портал «Госуслуги».