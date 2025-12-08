В России задумались над дополнительными автоштрафами за нарушения

Глава ВСС Уфимцев: Нужно начать штрафовать водителей с камер за ОСАГО

В Минцифры намерены начать рассылать информационные сообщения о необходимости оформить полис ОСАГО через портал «Госуслуги». Об этом в Telegram-канале Национальной страховой информационной системы (НСИС) сообщил Владислав Зазыкин, представляющий проект «Госуслуги Авто».

Тем временем во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС), по информации агентства «Прайм», продолжают настаивать на скорейшем запуске штрафов за нарушения с дорожных камер.

По мнению президента ВСС Евгения Уфимцева, постановления за отсутствие автостраховки нужно в качестве «довеска» отправлять водителям, которые нарушили правила дорожного движения.

«Я не понимаю, почему, присылая водителю штраф, например, за превышение скорости, одновременно не прислать второе "письмо счастья", где бы говорилось, что у вас не найден полис ОСАГО», — заявил он.

При этом эксперт признал, что на сегодняшний день не удается решить ряд технических сложностей, которые мешают полноценному запуску фиксации нарушения при помощи дорожных камер.

По его мнению, раз пока не получается начать штрафовать нарушителей, нужно начать напоминать о необходимости оформления полиса, а также о наказании, которое грозит за отсутствие полиса.

В НСИС согласны с этим утверждением. Ожидается, что в ближайшее время эксперты ведомства совместно с Минцифры запустят новый сервис на портале «Госуслуг» — напоминание о необходимости оформить ОСАГО.

«Мы в настоящий момент прорабатываем возможность информационной рассылки для пользователей, в которой будет указано, что полис не загружен. Как минимум, через мобильное приложение, личный кабинет, это будет некое побуждение пользователю, либо загрузить полис, либо задуматься о том, что необходимо его купить», — пояснил представитель НСИС Владислав Зазыкин.

Ранее предполагалось, что комплексы автоматической фиксации нарушений начнут рассылать штрафы за отсутствие ОСАГО в ноябре. Однако позднее выяснилось, что базы данных не готовы к такой нагрузке, так что сроки сдвигаются.