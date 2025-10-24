Россия
Названы сроки начала рассылки водителям штрафов с камер еще за одно нарушение

«Известия»: Штрафы за езду без ОСАГО могут начать рассылать до конца года
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Штрафы с камер фиксации нарушений правил дорожного движения до конца 2025 года могут начать приходить тем водителям, которые ездят без полиса ОСАГО. Об этом сообщили в Российском союзе автостраховщиков, пишут «Известия».

До конца года планируется запустить пилотный проект для ряда регионов. Предполагается, что в их число войдут Москва, Санкт-Петербург и Чувашия, уточнил депутат Госдумы Анатолий Аксаков. В экспериментальном режиме систему планируется запустить к 1 ноября, так как президент России Владимир Путин до этого времени поручил проработать соответствующий механизм, добавил парламентарий.

Источник издания, знакомый с обсуждением пилотного проекта, сообщил, что система проверки ОСАГО по камерам готова, однако полноценно запустить проверку полисов по камерам планируется только в октябре 2026 года. В частности, полностью доработан модуль для камер с проверкой ОСАГО.

Ранее сообщалось, что российских водителей могут начать штрафовать за езду без страховки ОСАГО, причем штрафы могут выписывать ежедневно. Система распознавания, предварительно, будет использовать дорожные камеры для отслеживания машин, на которых передвигаются без действующей страховки. Камеры отсканируют госномера и отправят на проверку в базы данных, чтобы определить действительность ОСАГО. Штраф в случае отсутствия страховки начислится автоматически.

