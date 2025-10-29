В Совфеде ответили на данные о запуске механизма выявления ОСАГО с ноября

В России пока не приняли официального решения о начале работы механизма авторматического выявления автомобилей без полиса ОСАГО. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин, его цитирует ТАСС.

«Информация о том, что с 1 ноября в России начнет действовать система автоматического выявления автомобилей без полиса ОСАГО, не соответствует действительности. На данный момент этот вопрос еще находится в стадии обсуждения», — сообщил сенатор.

Он добавил, что речи о введении выписываемых камерой автоматически штрафов за отсутствие ОСАГО пока не идет.

Российский союз автостраховщиков ранее сообщал, что штрафы с камер фиксации нарушений правил дорожного движения до конца 2025 года могут начать приходить тем водителям, которые ездят без полиса ОСАГО. Речь идет о пилотном проекте, который планируется запустить в Москве, Петербурге и Чувашии.