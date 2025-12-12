Желание завести ребенка привело российскую пару в колонию

В Подмосковье суд приговорил 4 человек за торговлю новорожденным

Щелковский городской суд признал виновными четверых человек в организации торговли новорожденным ребенком. К ответственности привлечены супружеская пара, врач частного медицинского центра и роженица. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Двум фигурантам назначено наказание в виде четырех с половиной лет колонии общего режима, а остальные осужденные проведут в колонии общего режима четыре года.

По версии следствия, в феврале супруги, желающие купить ребенка, нашли беременную женщину, находившуюся в России нелегально, и договорились о покупке ее будущего ребенка. Для оформления документов они привлекли врача частного медцентра в Щелково, которая за 150 тысяч рублей согласилась помочь с родами и регистрацией.

Врач передала роженице паспорт «покупательницы», дала препарат для провоцирования родов и вызвала скорую, сообщив ложные данные. 18 февраля после выписки из роддома ребенка передали покупателям, которые перечислили деньги на карту роженицы.

Ранее директора клиники пластической хирургии New Me в Москве обвинили в торговле детьми.