«Герань» ударила по судну с подсолнечным маслом в водах Украины

«ВО»: БПЛА «Герань» атаковала судно VIVA с подсолнечным маслом в водах Украины

Беспилотник типа «Герань» атаковал судно VIVA, шедшее под флагом Тувалу. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный Осведомитель» («ВО»)

Удар был нанесен в Черном море в исключительной экономической зоне Украины, но вне зоны действия украинской противовоздушной обороны. Судно направлялось в Египет с грузом подсолнечного масла.

Военно-морские силы Украины заявили, что атака «нарушает фундаментальные принципы свободы судоходства».

В начале декабря танкер Midvolga 2, приписанный к Большому порту Санкт-Петербурга и ходящий под российским флагом, был атакован украинскими дронами в Черном море на пути в Грузию. Судно также перевозило растительное масло.