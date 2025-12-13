UnHerd: Европа проиграет от любого исхода переговоров по Украине

Европа проиграет от любого исхода переговоров об урегулировании конфликта на Украине. Такое мнение высказал директор аналитического центра Eurointelligence Вольфганг Мюнхау в статье для Unherd.

Он отметил, что в случае заключения мирного соглашение перед США и Россией откроются обширные возможности для бизнеса, а Евросоюз (ЕС) будет вынужден оплачивать расходы, связанные с финансированием членства Украины в блоке.

Если же договоренности по урегулированию не будут достигнуты, то Киев продолжит терять территории, при этом европейским странам будет сложно оказывать ему помощь без поддержки Вашингтона и восстанавливать собственные вооруженные силы, добавил эксперт.

«Европейцы сами загнали себя в угол, так и не придумав реалистичного плана ни на случай войны, ни на случай мира. (...) В общем, как бы то ни было, они проиграют», — заключил он.

Ранее канцер Германии Фридрих Мерц сообщил, что страны Европы планируют вести дальнейшие переговоры и координировать усилия по мирному урегулированию на Украине. Он подчеркнул, что Киев должен получить от своих партнеров, включая США и НАТО, надежные гарантии безопасности.