Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:45, 13 декабря 2025Мир

Европе предрекли поражение при любом исходе переговоров по Украине

UnHerd: Европа проиграет от любого исхода переговоров по Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Anna Ross / Globallookpress.com

Европа проиграет от любого исхода переговоров об урегулировании конфликта на Украине. Такое мнение высказал директор аналитического центра Eurointelligence Вольфганг Мюнхау в статье для Unherd.

Он отметил, что в случае заключения мирного соглашение перед США и Россией откроются обширные возможности для бизнеса, а Евросоюз (ЕС) будет вынужден оплачивать расходы, связанные с финансированием членства Украины в блоке.

Если же договоренности по урегулированию не будут достигнуты, то Киев продолжит терять территории, при этом европейским странам будет сложно оказывать ему помощь без поддержки Вашингтона и восстанавливать собственные вооруженные силы, добавил эксперт.

«Европейцы сами загнали себя в угол, так и не придумав реалистичного плана ни на случай войны, ни на случай мира. (...) В общем, как бы то ни было, они проиграют», — заключил он.

Ранее канцер Германии Фридрих Мерц сообщил, что страны Европы планируют вести дальнейшие переговоры и координировать усилия по мирному урегулированию на Украине. Он подчеркнул, что Киев должен получить от своих партнеров, включая США и НАТО, надежные гарантии безопасности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Помилованных в Белоруссии политзаключенных отправили на Украину в обмен на россиян

    Российские дети массово подсели на алкогольные конфеты

    Решение об интернациональных легионах на Украине объяснили

    Большая часть Одессы погрузилась во тьму на три дня

    ВСУ атаковали Севастополь

    Польский журналист отказался покидать Белоруссию

    Российские боксеры выиграли медальный зачет чемпионата мира

    Европе предрекли поражение при любом исходе переговоров по Украине

    Мерц заявил о «конце эпохи» для Европы

    Служивший в «Азове» с 2014 года фотограф и военный ликвидирован ВС России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok