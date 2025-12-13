Сырский: ВСУ столкнулись со сложной ситуацией из-за российского наступления

Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись со сложной ситуацией из-за наступления российских войск. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Оперативная ситуация остается сложной. Противник ведет наступательные действия практически по всей линии боевого соприкосновения», — написал Сырский.

По словам главкома ВСУ, в отдельные дни число боестолкновений достигает 300, что является рекордом с начала спецоперации на Украине. Сырский также сообщил о нехватке ракет противовоздушной обороны и сокращении поставок военной техники. По его словам, ВСУ также столкнулись с проблемой морально-психологического состояния военных.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Вооруженных сил Украины не дают сослуживцам сдаться в плен и расстреливают их.