Солдаты ВСУ расстреливают пытающихся сдаться в плен сослуживцев

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) не дают сослуживцам сдаться в плен и расстреливают их. Об этом сообщил российский боец с позывным Малек в беседе с РИА Новости.

Он пояснил, что некоторые украинские солдаты объединяются в небольшие группы и пытаются покинуть позиции, сдавшись российским войскам, однако на отходе они встречаются с бойцами своих же подразделений.

«Они пытаются выйти мелкими группами, потому что свои же не дают, свои же стреляют в спину. Не дают выйти», — поделился российский военный.

Ранее сообщалось, что командование ВСУ отдало приказ расстрелять отступающих из Купянска.