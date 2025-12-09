Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) не дают сослуживцам сдаться в плен и расстреливают их. Об этом сообщил российский боец с позывным Малек в беседе с РИА Новости.
Он пояснил, что некоторые украинские солдаты объединяются в небольшие группы и пытаются покинуть позиции, сдавшись российским войскам, однако на отходе они встречаются с бойцами своих же подразделений.
«Они пытаются выйти мелкими группами, потому что свои же не дают, свои же стреляют в спину. Не дают выйти», — поделился российский военный.
Ранее сообщалось, что командование ВСУ отдало приказ расстрелять отступающих из Купянска.