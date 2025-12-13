Реклама

Россия
07:58, 13 декабря 2025Россия

Описано состояние бойцов ВСУ при заходе российских военных в Суджу

ВСУ были деморализованы, когда ВС России вошли в Суджу по газовой трубе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Проникнув в город Суджа Курской области по магистральному газопроводу, российские десантники вызвали замешательство и панику среди украинских военных, подорвав их боевой дух. Об этом сообщил ТАСС участник спецоперации «Поток» — командир парашютно-десантной роты 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ группировки «Днепр» с позывным Рубеж.

«В Судже у противника была паника, деморализация, они начали бегать кто-куда, все бросать. Ну и мы, соответственно, дожимали их, просто заходили и зачищали», — заявил собеседник агентства.

За проявленную отвагу в ходе операции «Поток» командир удостоился высокой награды — ордена Александра Невского с мечами.

Операция Вооруженных сил (ВС) России по прорыву в Суджу Курской области через газопровод оказалась неожиданностью для противника. Об этом заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов в ходе доклада президенту России Владимиру Путину.

    Описано состояние бойцов ВСУ при заходе российских военных в Суджу

