13:36, 13 декабря 2025ЦенностиЭксклюзив

Россиянам назвали навыки для повышения заработка

Основатель AIM Иванова назвала знание нейросетей важным для повышения заработка
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Самопрезентацию и знание нейросетей назвали необходимыми для повышения дохода навыками. Об этом «Ленте.ру» рассказала основатель edtech-платформы Defin и AIM Наталия Иванова.

По словам эксперта, умение правильно представлять свои навыки является ключевым для улучшения заработка. «Крутые специалисты в большинстве случаев сидят с синдромом самозванца, а тот, кто работает хуже, но лучше "продает" себя, выбивает себе зарплату выше», — пояснила она и добавила, что речь идет не только об ораторском искусстве на собеседовании, но и о внутренней готовности просить повышение, вести переговоры о зарплате и активно предлагать свои услуги.

Второй важный к освоению навык — работа с искусственным интеллектом, считает собеседница. По ее мнению, искусственный интеллект может стать мощным вспомогательным инструментом для специалиста из любой сферы.

К тому же важно мыслить системно, говорит Иванова. «Ценится, когда человек умеет уложить суть в час, а лучше — в 15 минут (...) Этот навык одинаково важен как для "удаленки", где общение чаще происходит в чатах и на коротких созвонах, так и для офисной работы», — отмечает она.

Четвертый тренд — отход от модели «один человек — одна профессия». Сейчас ценят не просто офис-менеджера, а офис-менеджера, прошедшего курс по дизайну. Или менеджера, который умеет быстро что-то отрисовать. Такие дополнительные "плюшки" дают гибкость и делают сотрудника более ценным

Наталия Иванова

Предпринимательница также призвала специалистов не забывать о внешнем виде даже во время удаленной работы, а руководителей — создавать комфортные условия для работы своих подчиненных в офисе.

В заключение Иванова высказалась и о новой карьерной стратегии. «Эффективный способ расти в доходе — создавать дополнительные источники, осваивая для этого новые навыки удаленно, параллельно с основной работой. Это дает и мобильность, и контроль над своим заработком, и устойчивость», — подытожила она.

В июне была названа одна особенность поведения зумеров в рабочем коллективе.

