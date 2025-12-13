Российские бойцы спасли сову в Донбассе

Российские бойцы спасли сову, которая запуталась в оптоволокне от дронов

Российские бойцы спасли сову, которая запуталась в оптоволокне от дронов, сообщает Telegram-канал Daily Storm.

Инцидент случился в Донбассе. Российский военнослужащий с позывным Мороз вместе с сослуживцами заметили птицу, которая запуталась в проводах, и решили ее освободить. Один из солдат в шутку заметил, что они — «служба спасения сов».

Мороз аккуратно распутал сову, и та благополучно освободилась, не получив никаких травм.

Ранее в зоне спецоперации поросенок спас российских штурмовиков от подрыва на мине. По рассказу военных, животное бегало вокруг них, но внезапно под ним подорвалась мина. Дальнейшая судьба животного неизвестна. Бойцы смогли продолжить выполнять задачи.