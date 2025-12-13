WSJ: США конфисковали направлявшийся в Иран военный груз

Подразделение специального назначения США пресекло в ноябре попытку доставки груза через Индийский океан, задержав судно, следовавшее из китайских портов в Иран. Об этом сообщает газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников.

По их данным, в ходе операции был изъят груз, который, по утверждению американской стороны, предназначался для применения в военно-промышленном комплексе Ирана, включая разработку ракетных систем.

Американские спецподразделения, осуществившие высадку на судно в акватории Индийского океана на удалении нескольких сотен миль от побережья Шри-Ланки, после проведения процедуры изъятия груза разрешили судну продолжить движение.

Согласно дополнительным сведениям, американские спецслужбы получили разведывательную информацию, свидетельствующую о том, что указанный груз предназначался иранским организациям, занимающимся закупкой компонентов для ракетно-космической отрасли.

В ноябре советник по внешней политике Верховного лидера Ирана Камаль Харрази заявил, что страна готова возобновить ядерные переговоры, если США будут вести себя уважительно. Он подчеркнул, что переговоры двух стран должны вестись на основании принципов «равноправия и взаимного уважения».