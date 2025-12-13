В Госдуме сделали жесткое заявление о Deutsche Welle

Депутат Пискарев: DW — авангард враждебной антироссийской пропаганды

Немецкая медиакомпания Deutsche Welle (DW; признана в России СМИ-иноагентом) является одним из главных рупоров антироссийской пропаганды. Об этом заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев, передает РИА Новости.

«DW находится в авангарде враждебной антироссийской пропаганды и неоднократно становилась объектом критической оценки комиссии по итогам мониторинга ее провокационных публикаций, особенно в электоральный период», — подчеркнул депутат.

По словам Пискарева, Генеральная прокуратура России решила признать нежелательной деятельность медиакомпании. Он добавил, что DW обладает своей медиаакадемией, подготавливающей «специалистов по дезинформации», чья деятельность нацелена на разжигание беспорядков в России.

В августе 2023 года Таганский суд Москвы оштрафовал немецкий телеканал Deutsche Welle на 400 тысяч рублей за отсутствие маркировки СМИ-иноагента в русскоязычных роликах, размещенных на YouTube.