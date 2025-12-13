Реклама

12:42, 13 декабря 2025Мир

Захарова предложила Еврокомиссии покинуть планету

Захарова в шутку призвала ЕК покинуть планету, пока на ней есть русские
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала правила Европейского союза (ЕС) по общению с российскими дипломатами, в шутку призвав Еврокомиссию (ЕК) покинуть планету, пока на ней есть русские. Свое заявление она опубликовала в Telegram-канале.

«На мой взгляд, это все полумеры. Вот выход ЕС из ООН, пока там есть Россия, стал бы зрелым решением. Ну и 20-й пакет русофобских санкций не может обойтись без заявления о том, что Еврокомиссия улетает с планеты, покуда на ней остались русские», — иронично отметила Захарова.

Представитель МИД добавила, что Россия готова предоставить ЕК ракету для этих целей.

Ранее стало известно, что Европейская Служба внешних связей (ЕСВС) разослала «инструкции по общению с дипломатами России» в постоянные представительства государств при ООН в Женеве. Согласно правилам, представители ЕС должны «избегать мероприятий, где участвуют российские дипломаты» и стараться не попадать вместе с ними в кадр.

