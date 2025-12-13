Реклама

08:00, 13 декабря 2025

В Евросоюзе разослали инструкции по общению с российскими дипломатами

РИА Новости: ЕСВС разослала инструкции по общению с дипломатами РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСанкции против России:

Фото: Reuters

Европейская Служба внешних связей (ЕСВС) разослала «инструкции по общению с дипломатами России» в постоянные представительства государств при Организации Объединенных Наций (ООН) в Женеве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.

Известно, что рекомендации поступили в постпредство Евросоюза при ООН в Женеве, которое позже направило его и в другие миссии. В документе ЕСВС перечислены указания, «как общаться с российскими дипломатами».

В частности, рекомендуется «избегать мероприятий, где участвуют российские дипломаты». Если это уже произошло, не стоит появляться перед камерой вместе с представителями Москвы.

В октябре верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас подтвердила, что в рамках 19-го пакета санкций против России страны сообщества введут ограничения на передвижение российских дипломатов на территории союза.

