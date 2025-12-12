Ким Кардашьян едва не оголила грудь на публике

Американская телезвезда Ким Кардашьян чуть не оконфузилась на публике. Снимки знаменитости публикует Daily Mail.

Папарацци запечатлели 45-летнюю бизнесвумен в Лос-Анджелесе, когда она прибыла на вечеринку телезвезды Савваса Моргана. Кардашьян была одета в платье длины макси с глубоким V-образным декольте, которое демонстрировало кружевной бюстгальтер.

При этом на размещенных кадрах видно, что инфлюэнсер едва не оголила грудь перед камерами из-за размера белья.

В октябре популярная модель также едва не оконфузилась на публике из-за декольте на наряде.

