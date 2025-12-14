Алаудинов: ВСУ уничтожают своих бойцов в Сумской области при угрозе плена

Украинские военные намеренно атакуют позиции своих сослуживцев в Сумской области, если возникает угроза плена. Об этом сообщил генерал-лейтенант, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в разговоре с РИА Новости.

Он отметил, что российские военнослужащие могут взять в плен украинских солдат, но вывести их с территории практически невозможно, поскольку противник предпринимает все возможные меры, чтобы этого не допустить.

«Как только они фиксируют, что их бойцы попали в плен, они начинают это место ровнять с землей для того, чтобы они не попали к нам», — рассказал Алаудинов.

По его словам, когда украинские солдаты принимают решение сдаться в плен, их собственное командование открывает огонь по ним. Подобные случаи фиксируются ежедневно на участке, где продвигают штурмовики «Ахмата», добавил командир.

Ранее стало известно, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) минируют тела сослуживцев в Запорожской области. Также сообщалось, что военные при помощи дронов добивают сослуживцев, которые пытаются сдаться в плен российским войскам.