Стало известно об использовании тел сослуживцев украинскими военными

Российский военный Суматоха: Бойцы ВСУ минируют тела сослуживцев

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) минируют тела сослуживцев в Запорожской области. Об этом рассказал российский военный с позывным Суматоха, передает РИА Новости.

Он рассказал, как обнаружил тело украинского военного, при осмотре которого стало понятно, что оно заминировано. «Подошли (...) посмотреть, кто он, что у него за шевроны. Посмотрели аккуратно сбоку, а там граната под ним была. То есть, если перевернешь его, то взорветесь все. Растяжек много ставят они», — рассказал он.

Кроме того Суматоха отметил, что бойцы ВСУ при помощи дронов добивают сослуживцев, которые пытаются сдаться в плен российским войскам.

Ранее об аналогичных случаях рассказал российский боец мотострелковой бригады с позывным Капрал. По его словам, украинские военные не забирают тела своих солдат с поля боя.