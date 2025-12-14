Реклама

Нетаньяху прокомментировал нападение в Сиднее фразой «мы будем продолжать бороться»

Нетаньяху раскритиковал правительство Австралии после нападения в Сиднее
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал правительство Австралии вместе с его главой Энтони Албанезе после нападения в Сиднее во время праздника Ханука. Его слова передает The Times of Israel.

По словам Нетаньяху, в августе он направлял письмо Албанезе с обвинением разжигания «антисемитского конфликта». Продолжая мысль письма, отмечает газета, израильский премьер заявил, что Австралия поощряет «ненависть к евреям».

«Мы будем продолжать осуждать тех, кто не осуждает, а поощряет. Мы будем продолжать требовать от них того, что требуется от лидеров свободных наций. Мы не сдадимся, мы не склоним головы, мы будем продолжать бороться, как боролись наши предки», — заявил Нетаньяху.

14 декабря произошла стрельба на пляже в Австралии. Целью нападавших стали отдыхающие на пляже во время мероприятия, посвященного празднику Ханука.

