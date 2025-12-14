Стало известно о задержании нескольких человек после теракта в Австралии

The Sydney Morning Herald: Задержаны два человека из-за теракта в Австралии

Задержаны еще два человека из-за теракта на пляже Бондай в Сиднее. О последствиях атаки во время празднования Хануки пишет The Sydney Morning Herald.

Сообщается, что двое мужчин были арестованы в ходе обысков в одном из домов Бонниригга. Недвижимость, отмечает газета, принадлежит одному из стрелявших на пляже.

Стрельба на пляже в Австралии произошла 14 декабря. Целью нападавших стали отдыхающие на пляже во время мероприятия, посвященного празднику Ханука.

Одного из преступников помог задержать случайный прохожий. Обезвреживание нападавшего попало на видео.