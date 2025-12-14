Реклама

16:35, 14 декабря 2025

Орбан привезет десятки коробок на саммит ЕС из-за Украины

Орбан привезет на саммит ЕС 1,6 млн анкет с голосами венгров против помощи Киеву
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан привезет на саммит Европейского союза (ЕС), который пройдет с 18 по 19 декабря в Брюсселе, десятки коробок с 1,6 миллиона анкет, в которых венгры высказались против выделения военной помощи Украине. Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Орбан отметил, что таким образом он представит позицию «молчаливого большинства», имея в виду то, что венгры, в отличие от других жителей стран-участниц ЕС, «не могут открыто» выразить свое мнение по этому поводу.

«Надеюсь, что Вооруженные силы [Венгрии] не будут взимать плату за лишний вес», — пошутил политик.

Ранее стало известно, что ЕС усиливает давление на премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера, угрожая стране изоляцией, если она не согласится изъять российские замороженные активы для их последующей передачи Украине в качестве так называемого репарационного кредита.

Отмечается, что бельгийского премьера могут отстранить от процесса принятия решений в объединении и начать игнорировать, как Орбана.

