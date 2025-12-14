Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:28, 14 декабря 2025Бывший СССР

В Кремле рассказали о «красочной физиономии» Зеленского на встрече с Путиным

Песков: Атмосферу встречи с Путиным в 2019 году передавало лицо Зеленского
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Charles Platiau / Pool / Reuters

Атмосферу встречи президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского в 2019 году передавало «красочное» лицо последнего. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Вы знаете, здесь такая "физиономиграфия", я бы сказал, того, что происходило, она хорошо говорит обо всем. Если вы оцените выражение лица Зеленского на краткой, открытой части переговоров [с Путиным], — весьма красочное выражение лица», — заявил он.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что триггером для начала специальной военной операции стал заход специалистов Североатлантического альянса (НАТО) на Украину. Он уточнил, что они вошли на территорию страны и в органы власти страны.

До этого пресс-секретарь российского президента сообщил, что Владимир Зеленский пришел к власти с лозунгами об окончании войны, но начал нарушать мирные договоренности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Опубликовано видео падения Ан-22 под Иваново

    Перечислены способные испортить Новый год неожиданные штрафы

    Названы самые полезные для сосудов продукты

    В Кремле рассказали о «красочной физиономии» Зеленского на встрече с Путиным

    Зеленский расширил состав переговорной группы

    Стало известно о разногласиях в НАТО

    Адвокат отреагировала на сообщения о переводе Блиновской в блатной отряд

    В Кремле заявили о ведущих свою игру на Украине европейцах

    Вылетевший в Таиланд самолет с россиянами на борту экстренно сел в Самаре

    Названы виновные в коррупции на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok