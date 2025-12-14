В Кремле рассказали о «красочной физиономии» Зеленского на встрече с Путиным

Атмосферу встречи президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского в 2019 году передавало «красочное» лицо последнего. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Вы знаете, здесь такая "физиономиграфия", я бы сказал, того, что происходило, она хорошо говорит обо всем. Если вы оцените выражение лица Зеленского на краткой, открытой части переговоров [с Путиным], — весьма красочное выражение лица», — заявил он.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что триггером для начала специальной военной операции стал заход специалистов Североатлантического альянса (НАТО) на Украину. Он уточнил, что они вошли на территорию страны и в органы власти страны.

До этого пресс-секретарь российского президента сообщил, что Владимир Зеленский пришел к власти с лозунгами об окончании войны, но начал нарушать мирные договоренности.