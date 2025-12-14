Реклама

14:51, 14 декабря 2025

В Кремле раскрыли триггер для начала СВО

Песков: Триггером для начала СВО стал заход специалистов НАТО на Украину
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Река / ТАСС

Триггером для начала специальной военной операции (СВО) стал заход специалистов Североатлантического альянса (НАТО) на Украину. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, начался заход специалистов НАТО на территорию Украины, а также в органы власти страны. Это, отмечает Песков, создало угрозу для русских людей на территории государства. Роль сыграли и геополитические аспекты этой ситуации для безопасности России.

«Все это в комплексе, конечно, стало триггером для принятия решения о специальной военной операции», — объяснил Песков.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Владимир Зеленский пришел к власти с лозунгами об окончании войны, но стал нарушать мирные договоренности. По его словам, тогда стало понятно, что украинский лидер не намерен выполнять минские договоренности, начав заниматься приближением войны.

