Президент Украины Владимир Зеленский пришел к власти с лозунгами об окончании войны, но стал нарушать мирные договоренности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Когда Зеленский выиграл выборы (...), он пришел с лозунгами о мире. Вместо этого он продолжил нарушать минские договоренности, он продолжил затягивать время», — заявил Песков.
По его словам, тогда стало понятно, что украинский лидер не намерен выполнять минские договоренности, а занимается приближением войны.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте не понимает, что говорит, призывая готовиться к войне, которую «пережили наши деды и прадеды».