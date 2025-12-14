В Кремле раскрыли отношение Зеленского к войне и миру

Песков: Придя к власти, Зеленский продолжил приближать войну

Президент Украины Владимир Зеленский пришел к власти с лозунгами об окончании войны, но стал нарушать мирные договоренности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Когда Зеленский выиграл выборы (...), он пришел с лозунгами о мире. Вместо этого он продолжил нарушать минские договоренности, он продолжил затягивать время», — заявил Песков.

По его словам, тогда стало понятно, что украинский лидер не намерен выполнять минские договоренности, а занимается приближением войны.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте не понимает, что говорит, призывая готовиться к войне, которую «пережили наши деды и прадеды».