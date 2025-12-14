Реклама

12:55, 14 декабря 2025Мир

В Кремле оценили слова генсека НАТО о подготовке к войне времен «дедов и прадедов»

Песков прокомментировал призывы Рютте готовиться к войне, которую пережили деды
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте не понимает, что говорит, призывая готовиться к войне, которую «пережили наши деды и прадеды». Так слова генсека оценил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его комментарий опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Это заявление представителя поколения, успевшего забыть, что такое было Вторая мировая война. И господин Рютте все-таки жил в Голландии. Я в свое время учился в Нидерландах, и голландцы сами мне там рассказывали про страшные испытания, которые они там пережили во время фашистской оккупации, что им разбили окна и как это было жутко, на полном серьезе», — высказался официальный представитель Кремля.

По мнению Пескова, Рютте сам не понимает, что он говорит.

11 декабря Рютте заявил, что Европе необходимо готовиться к войне, подобной той, которую пережили деды и прадеды жителей региона. При этом он также повторил свой призыв тратить больше средств на оборону.

