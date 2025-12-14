Реклама

12:15, 14 декабря 2025Мир

Россия отработает боевые действия в джунглях с азиатской страной

Россия и Шри-Ланка проведут учения в джунглях под названием «Тропа росомахи»
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Игорь Егоров / РИА Новости

Россия и Шри-Ланка проведут учения, где отработают боевые действия против террористов в джунглях. О военных маневрах под названием «Тропа росомахи» посол Шри-Джаяварденепура-Котте в Москве Шобини Гунасекера рассказала в интервью ТАСС.

«Учения "Тропа росомахи" в основном направлены на борьбу с терроризмом, и мы изучаем тактику ведения боевых действий в джунглях», — заявила дипломат.

Она добавила, что в 2026 году военные учения пройдут в условиях джунглей по той причине, что для них нужна соответствующая обстановка. Кроме того, Гунасекера отметила хороший уровень отношений Шри-Ланки и России, вспомнив присутствие на праздновании 75-летия ВМС страны корвета «Гремящий» Тихоокеанского флота России.

В декабре 2024 года президент Шри-Ланки Анура Диссаянаке в письме президенту России Владимиру Путину выразил заинтересованность во вступлении в БРИКС. С соответствующим заявлением он обратился и к другим участникам организации.

