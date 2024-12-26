Президент Шри-Ланки заявил о желании вступить в БРИКС

Президент Шри-Ланки в письме Путину выразил желание вступить в БРИКС

Глава Шри-Ланки Анура Диссаянаке в письме президенту РФ Владимиру Путину выразил заинтересованность во вступлении в БРИКС. Об этом рассказал РИА Новости посол республики в Москве Пакир Амза.

«Шри-Ланка выразила свою заинтересованность в присоединении к семье БРИКС в письме президенту Владимиру Путину от президента Ануры Диссаянаке», — подчеркнул он

Власти также обратились к другим членам БРИКС с просьбой о присоединении в качестве страны-партнера, добавил посол. Глава дипмиссии уточнил, что ланкийский президент направил письмо российскому коллеге в октябре этого года.

Ранее в МИД РФ заявили, что текущий 2024 год был уникальным для межгосударственного объединения БРИКС. По словам Марии Захаровой, за год председательства России БРИКС провел 250 встреч, 30 из которых были министерскими.

23 декабря в Кремле рассказали, что Россия получила от девяти стран подтверждения о готовности стать партнерами межгосударственного объединения БРИКС, и этот статус им будет присвоен с 1 января 2025 года.