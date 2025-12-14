Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
02:54, 14 декабря 2025Экономика

Россияне назвали желаемую зарплату в 2026 году

«Работа.ру»: Россияне в 2026 году хотят получать 215 тыс. рублей в месяц
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Россияне назвали зарплату, которую они хотели бы получать в 2026 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

Выяснилось, что средняя сумма желаемых выплат составляет 214 900 рублей в месяц. При этом самые высокие запросы у представителей IT-отрасли — 270 200 рублей, а наименьшие зарплатные ожидания у специалистов в сфере охраны и безопасности — 100 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что каждому четвертому россиянину не хватает текущего заработка, чтобы сохранить привычную жизнь. Почти 30 процентов граждан хотели бы увеличения своего капитала. Как показала аналитика, у россиян есть желание больше зарабатывать, однако нет уверенности в своих возможностях, а также четкого плана действий. Довольны своим материальным положением 39 процентов опрошенных, большинство из которых — люди в возрасте от 40 лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Абсолютно зеркальная ответка». ВМС Украины сообщили об ударе российских «Гераней» по танкеру с подсолнечным маслом в Черном море

    В России задумались о новом Госплане

    Евросоюз предупредили о последствиях аферы с российскими активами

    Журналист возмутился службой рэпера Macan и призвал отправить его на дембель

    Назван фаворит Европы на пост президента Украины

    В Госдуме озвучили размер пособия по беременности в 2026 году

    В поселке Афипский в Краснодарском крае упали обломки БПЛА

    Россияне назвали желаемую зарплату в 2026 году

    В США предупредили Европу о расплате из-за России

    Таиланд применил против Камбоджи украинские танки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok