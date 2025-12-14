Россияне назвали желаемую зарплату в 2026 году

«Работа.ру»: Россияне в 2026 году хотят получать 215 тыс. рублей в месяц

Россияне назвали зарплату, которую они хотели бы получать в 2026 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

Выяснилось, что средняя сумма желаемых выплат составляет 214 900 рублей в месяц. При этом самые высокие запросы у представителей IT-отрасли — 270 200 рублей, а наименьшие зарплатные ожидания у специалистов в сфере охраны и безопасности — 100 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что каждому четвертому россиянину не хватает текущего заработка, чтобы сохранить привычную жизнь. Почти 30 процентов граждан хотели бы увеличения своего капитала. Как показала аналитика, у россиян есть желание больше зарабатывать, однако нет уверенности в своих возможностях, а также четкого плана действий. Довольны своим материальным положением 39 процентов опрошенных, большинство из которых — люди в возрасте от 40 лет.

