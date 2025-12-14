Реклама

16:19, 14 декабря 2025Россия

Российская школьница решила подшутить над учителем и оказалась в суде

Учитель из Нижнего Тагила подала в суд на ученицу, создавшую ее фейковый профиль
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Нижнем Тагиле учитель подала в суд на подростка, создавшего ее фейковый профиль в приложении для знакомств. Об этом сообщает портал Е1.

Сообщается, что весной 2025 года 13-летняя школьница создала поддельную страницу учителя в сервисе для знакомств в мессенджере Telegram, решив подшутить над преподавателем. В описании страницы подросток указал, что обладатель страницы ищет мужчину на одну ночь.

После того, как учительница узнала, в какой ситуации оказалась, то сразу обратилась в суд. «Распространение ложных обвинений в аморальном поведении опорочило честь и достоинство учителя как женщины, супруги, матери и педагога. На фоне стресса у учителя возникли проблемы со здоровьем», — отметили в пресс-службе судов Свердловской области.

Отмечалось, что мать подростка обязали выплатить пострадавшей компенсацию морального вреда в 300 тысяч рублей, в заведении же уголовного дела отказали.

Ранее сообщалось, что в Москве осудили педофила, склонявшего школьниц к суициду. Его приговорили к шести годам колонии строгого режима с обязательным наблюдением у медицинского специалиста.

