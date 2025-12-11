Реклама

14:44, 11 декабря 2025Силовые структуры

Педофил склонял российских школьниц к суициду

«МК»: В Москве осудили педофила, склонявшего школьниц к суициду
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: arrowsmith2 / Shutterstock / Fotodom

В Москве осудили педофила, склонявшего школьниц к суициду. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

По его данным, 26-летний мужчина создал несколько аккаунтов под мужскими и женскими именами, после чего стал писать школьницам из разных городов России. Его собеседницами были девочки в возрасте от 14 до 18 лет. После знакомства он предлагал им интимное общение. Некоторые сразу отказывались, но были и те, кто продолжал общение.

Спустя некоторое время педофил предлагал им встретиться, а затем вместе свести счеты с жизнью. Некоторых это отпугивало, но нашлись и те, которых предложение заинтересовало. Одной из пострадавших он предложил приехать к нему, но она сообщила, что у нее нет денег на билет. Тогда злоумышленник предложил взять микрозаем.

Другой 15-летней девочке он предложил вместе забраться на трансформаторную подстанцию в Мытищах. Он смог уговорить ее на этот шаг, но пострадавшую спасла поездка с родителями на море. Там она рассказала о случившемся своей матери.

Следователям Следственного комитета России удалось установить и задержать подозреваемого в квартире на Балаклавском проспекте. На допросе он заявил, что не собирался уходить из жизни и все предложения были шуткой.

Суд приговорил его к шести годам колонии строгого режима с обязательным наблюдением у врача.

Ранее сообщалось, что генеральный директор российской компании развращал несовершеннолетних девочек.

