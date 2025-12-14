РИА Новости: Отход из Северска блокирован, остатки подразделений ВСУ обречены

Военнослужащие Южной группировки войск отрезали пути отхода остаткам подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Северска в ДНР. Об этом РИА Новости сообщил офицер разведки.

Он отметил, что из-за огневого контроля основных трасс из города и неблагоприятных погодных условий украинские бойцы не могут использовать грунтовые дороги для отступления.

«Остатки малых украинских групп заблокированы и с трудом пытаются отойти в западную часть республики и занять новые позиции», — добавил военный.

11 декабря глава Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о взятии под контроль Северска. Кроме того, Герасимов отчитался о занятых российскими войсками населенных пунктах Кучеровка и Куриловка в Харьковской области.

