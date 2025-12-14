Стало известно о первом в России случае увольнения из-за ИИ-розыгрыша

В России впервые уволили человека из-за розыгрыша с применением искусственного интеллекта (ИИ). Об этом стало известно из публикации Telegram-канала Shot.
По информации издания, должности лишилась сотрудница маркетинговой компании — россиянка отправила в рабочий чат сгенерированную нейросетью картинку, на которой была изображена сотрудница налоговой службы, якобы приехавшая с проверкой в фирму.
Изображение вызвало панику у руководства, а когда сотрудница объяснила, что картинка была лишь шуткой, ее уволили.
