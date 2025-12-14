Реклама

15:47, 14 декабря 2025Экономика

Стало известно о первом в России случае увольнения из-за ИИ-розыгрыша

Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В России впервые уволили человека из-за розыгрыша с применением искусственного интеллекта (ИИ). Об этом стало известно из публикации Telegram-канала Shot.

По информации издания, должности лишилась сотрудница маркетинговой компании — россиянка отправила в рабочий чат сгенерированную нейросетью картинку, на которой была изображена сотрудница налоговой службы, якобы приехавшая с проверкой в фирму.

Изображение вызвало панику у руководства, а когда сотрудница объяснила, что картинка была лишь шуткой, ее уволили.

Ранее сообщалось, что российские спасатели смогут предотвращать пожары с помощью нейросетей.

