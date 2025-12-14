Реклама

17:56, 14 декабря 2025Россия

Стало известно об обсуждении Белоусовым с военкорами «самого болезненного» вопроса

Военкор Стешин: Журналисты обсудили с главой МО Белоусовым самое болезненное
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Работающие с Вооруженными силами России журналисты обсудили с главой Минобороны Андреем Белоусовым «самый болезненный» вопрос. Об этом стало известно из сообщения военкора Дмитрия Стешина в Telegram.

Стешин не уточнил, какую конкретно тему обсуждения он и его коллеги считают самой болезненной для российских войск, однако отметил, что этот вопрос волнует и самих военкоров, и их читателей, которые присылают письма на эту тему.

«Командование в курсе [вопроса], и его такое положение вещей не устраивает (...) Если что, и мы подскажем, как независимые источники информации. У нас работа такая», — заявил он.

Стешин добавил, что военкоры поговорили с главой Минобороны и о качестве боекомплекта и связи, а также о новом роде войск — беспилотных системах.

О том, что Белоусов встретился с военкорами, стало известно днем ранее, 13 декабря. В опубликованном Минобороны видео отсутствовал звук. Сообщалось, что отдельной темой разговора стало формирование и развитие войск беспилотных систем, а также обновление вооружения, военной техники и средств поражения с учетом их реального применения в зоне СВО.

