Наука и техника
00:21, 15 декабря 2025Наука и техника

Ученые нашли «огненный маяк» на «инопланетном корабле» 3I/ATLAS

ESA: На комете 3I/ATLAS ученые нашли «огненный маяк»
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

У кометы 3I/ATLAS — которая, по некоторым теориям, является инопланетным кораблем — обнаружили необычное рентгеновское излучение. На сайте Европейского космического агентства (ESA) это излучение назвали «огненным маяком».

Снимок получен космическим аппаратом ESA XMM-Newton. Подчеркивается, что в центре изображения на темном фоне выделяется яркое красное пятно, похожее на огненный маяк. Он окружен градиентами фиолетового и синего цветов.

До этого сообщалось, что комета сохранила редкий пылевой антихвост.

Ранее в ИКИ РАН заявили, что 3I/ATLAS 16 марта 2026 года может сблизиться с Юпитером. «Прохождение мимо Юпитера, даже будучи очищенным от конспирологических теорий, представляет одну из самых замечательных особенностей орбиты 3I/ATLAS», — отметили исследователи.

