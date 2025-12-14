В Госдуме предупредили о наказании за проживание без регистрации

Депутат Якубовский рассказал о штрафах за проживание без оформления регистрации

В России действует обязательный регистрационный учет граждан, который не ограничивает свободу передвижения, а является административным механизмом уведомления государства о месте проживания. Об этом в беседе с журналистами RT рассказал член комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

По его словам, человек вправе жить по другому адресу до 90 суток без оформления временной регистрации по месту пребывания. Данное правило подтверждается практикой МВД. Кроме того, нарушением может стать переезд на новое постоянное место жительства, если не сделать регистрацию по месту жительства за семь рабочих дней. «За такие действия предусмотрена административная ответственность по ст. 19.15.1 КоАП РФ», — предостерег парламентарий.

Подчеркивается, что штраф для таких граждан в большей части регионов составляет от двух до трех тысяч рублей. Для Москвы и Санкт-Петербурга он варьируется в размере от трех до пяти тысяч рублей. Между тем, более строгое наказание предусмотрено за фиктивную регистрацию иностранцев в жилье.

«Это ситуации, когда человек регистрируется без намерения проживать по адресу или когда собственник оформляет регистрацию посторонним лицам за плату. В таких случаях наступает уголовная ответственность, которая может включать штрафы, обязательные работы или лишение свободы», — заявил Якубовский.

Он отметил, что проживание без регистрации не влияет на имущественные права граждан и не лишает человека права владения или пользования жильем.

