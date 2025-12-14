Реклама

Россия
00:48, 14 декабря 2025

В российском регионе более 20 населенных пунктов остались без света

Более 20 населенных пунктов остались без света из-за ветра в Дагестане
Марина Совина
Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

В Дагестане из-за порывистого ветра в зоне аварийных отключений электроснабжения оказался 21 населенный пункт. Об этом сообщило региональное ГУМЧС.

Без света оказались Буйнакский, Новолакский, Кизлярский, Хасавюртовский, Сулейман-Стальский, Каякентский и Сергокалинский районы. Всего в зоне отключения попали 21 населенных пунктов.

В настоящее время ведутся восстановительные работы. Уточняется, что для этого на места направлено семь бригад районных электросетей.

Ранее сотрудники ФСБ совместно с коллегами из полиции задержали 22-летнего жителя Иркутска, который поверил мошенникам и по их указке поджег трансформаторную подстанцию. В результате возгорания подстанции 17 многоквартирных домов и два социально значимых объекта остались без света.

