Мошенники оставили без света десятки зданий в российском городе

Житель Иркутска поджег подстанцию из-за аферистов и оставил без света 19 зданий

Сотрудники ФСБ совместно с коллегами из полиции задержали 22-летнего жителя Иркутска, который поверил мошенникам и по их указке поджег трансформаторную подстанцию. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Все произошло в микрорайоне Юбилейный. В результате возгорания подстанции 17 многоквартирных домов и два социально значимых объекта остались без света. Полицейские изъяли записи с камер и установили поджигателя. Оказалось, что он действовал по указанию мошенников — аферисты прислали ему поддельную ссылку, где молодой человек якобы переводит деньги другому лицу, и настояли на поджоге. Происходящее он снимал на видео.

Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 205 («Теракт») УК РФ. Ему грозит до 20 лет. Суд отправил поджигателя под стражу.

Ранее подросток из Московской области поддался уговорам человека из сети и стал террористом.