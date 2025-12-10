Реклама

Российский подросток поддался уговорам человека из сети и стал террористом

Подросток стал фигурантом дела о теракте за поджоги на железной дороге
Владимир Седов
Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Московской области несовершеннолетний школьник стал фигурантом уголовного дела о террористическом акте. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, подозреваемый познакомился в сети Интернет с неизвестным человеком, активно поддерживавшим Вооруженные силы Украины (ВСУ). Он поддался его уговорам и 5 декабря совершил поджог трансформаторных подстанций. Одна подстанция располагалась на железнодорожной станции Марк Савеловского направления, вторая — на перегоне железнодорожных станций Лось-Перловская Ярославского направления Московской железной дороги.

После задержания сотрудниками ФСБ, подростка поместили под стражу, сейчас следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств вовлечения подростка в преступную деятельность, а также жизни и воспитания несовершеннолетнего.

Ранее в Чите суд вынес приговор 3 подросткам за поджоги и подготовку теракта с Ту-22МЗ.

