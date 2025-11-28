Российские подростки спланировали подрыв бомбардировщиков на территории воинской части

В Чите суд вынес приговор 3 подросткам за поджоги и подготовку теракта с Ту-22МЗ

Второй Восточный окружной военный суд в Чите вынес приговор троим жителям Иркутской области Тамирлану Хайрулину, Ивану Найденову и несовершеннолетнему Ш., которые готовили подрыв бомбардировщиков типа Ту-22М3 на территории воинской части и за серию поджогов в регионе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда и Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Они признаны виновными в терроризме и осуждены на сроки от от 7 до 9 лет лишения свободы, подросток отправлен в воспитательную колонию на 6,5 года.

Суд установил, что в сентябре 2024 года Хайрулин, который на тот момент не достиг совершеннолетия, получил задание от неустановленного пользователя за денежное вознаграждение совершить поджог базовой станции сотовой связи. Он позвал своего приятеля-подростка и вместе они сожгли базу сотовой связи в Свирске с целью дестабилизации ситуации в стране.

Получив деньги, Хайрулин взялся за новое поручение того же куратора. На этот раз они вместе Ш. привлекли несовершеннолетнего Найденова и теперь уже втроем подожгли в Иркутске релейный шкаф, обеспечивающий управление движением поездов на участке Восточно-Сибирской железной дороги. Затем подростки принялись за подготовку терактов: они намеревались подорвать воздушные суда в воинской части Иркутской области и поджечь помещение для сбора гуманитарной помощи в Иркутске. На момент совершения преступлений им было от 15 до 17 лет.

Они не смогли довести задуманное до конца, так как были задержаны.

Ранее сообщалось о задержании в Новосибирске четверых 15-летних местных жителей, поджегших вышки сотовой связи.