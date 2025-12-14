Подполковник США Дэвис поразился реакции Запада на удар по Одессе

Реакция Запада на удар по Одессе поразила подполковника армии Соединенных Штатов Америки в отставке Дэниела Дэвиса. Он высказался об этом на своей странице в социальной сети X.

«Меня озадачивает, почему так много людей на Западе удивлены тем, что Россия не останавливает и не замедляет войну», — написал он.

Как указал Дэвис, президент России Владимир Путин заявлял, что РФ добьется своих целей путем переговоров или на поле боя, и добавил, что он делает именно то, что говорит.

Ранее в сети появилось фото центра Одессы, сделанное после массированного удара ракет и беспилотников по военным и энергетическим объектам. На снимке видно, что в городе блэкаут: нет света ни в домах, ни на улицах. Единственный источник света — луна, которая освещает купол оперного театра и силуэты кранов в порту Одессы.