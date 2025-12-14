Реклама

06:37, 14 декабря 2025Мир

В США высказались о безнадежном положении Украины

Профессор Миршаймер: Украина потеряла все шансы остановить продвижение России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Украина лишилась даже гипотетических шансов победить Россию. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала подполковника армии США в отставке Дэниэла Дэвиса.

«Ситуация на поле боя безнадежна, и, кроме того, существует огромная проблема со снабжением украинцев деньгами и оружием. Никто теперь не может предоставить оптимистичные факты для Украины. Таких фактов нет в принципе», — высказался эксперт.

Как утверждает Миршаймер, в таких условиях сопротивление Киева и Брюсселя переговорам с Россией выглядит абсурдно. У Украины и Европы не осталось других вариантов выхода из конфликта, кроме как пойти на условия России, отметил профессор.

«Думаю, если бы европейцы и украинцы были умны, они бы сели в самолет, полетели в Москву и заключили сделку с русскими», — добавил он.

Ранее американский аналитик Алан Уотсон заявил, что Запад много лет стремился к тому, чтобы унизить РФ, но в итоге сам оказался в положении униженного из-за конфликта на Украине.

