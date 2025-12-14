Уотсон: Конфликт на Украине стал унижением для всего Запада

Запад много лет стремился к тому, чтобы унизить Россию, но в итоге сам оказался в положении униженного из-за конфликта на Украине. Об этом заявил американский аналитик Алан Уотсон в социальной сети Х.

По его словам, экс-президент США Джо Байден признал, что украинский кризис был направлен на нанесение России «стратегического поражения». Эксперт напомнил, что Байден пресек любой диалог с РФ и усилил напряженность в отношениях с Москвой, с чем теперь вынужден разбираться его преемник Дональд Трамп.

«После почти четырехлетней войны на Украине именно США и Европа сталкиваются с унижением. Не нужен IQ комнатной температуры, чтобы понять, что Россия выиграла экономическую войну и войну на земле», — написал Уотсон.

Ранее Уотсон заявил, что план Запада по Украине провалился. «Речь уже не о том, чтобы замедлить продвижение Российской армии, а о том, чтобы понять, готова ли Россия к компромиссу», — отметил эксперт.