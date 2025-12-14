Зеленский: Украина откажется от НАТО, если США дадут гарантии безопасности

Украина готова отказаться от своих требований о вступлении в Североатлантический альянс при условии, если США и другие западные страны предложат «прочные» гарантии безопасности в ходе текущих переговоров о мирном плане. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, его слова приводит The Financial Times (FT).

«Мы говорим о двусторонних гарантиях безопасности между Украиной и США, а именно о гарантиях, подобных статье 5 [Устава НАТО] (...), а также о гарантиях безопасности для нас со стороны наших европейских партнеров и других стран, таких как Канада, Япония и другие», — передает издание.

Ранее помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков заявил, что мечты президента Украины о вступлении страны в военный блок на один миллион процентов не сбудутся.

Кроме того, глава Белого дома Дональд Трамп неоднократно заявлял, что понимание невозможности вступления Украины в НАТО было еще давно. При этом он рассказал, что украинский лидер требовал этого от Вашингтона, причем «не в самой вежливой форме».