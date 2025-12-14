Реклама

13:41, 14 декабря 2025Бывший СССР

В Кремле оценил шансы исполнения желания Зеленского получить Крым

Ушаков: Мечты Зеленского о Крыме и НАТО не сбудутся
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Мечты президента Украины Владимира Зеленского о вступлении страны в Североатлантический альянс и полуострове Крым не сбудутся. Таким образом помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков оценил шансы исполнения желаний Киева, его комментарий публикует журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Ничего из этого у него не получится. Насчет Крыма — это железобетонно, один миллион процентов, что не получится. А насчет НАТО, я думаю, тоже один миллион процентов, что не получится», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

9 декабря Зеленский признал, что у Украины нет сил, чтобы вернуть Крым. Он также указал на отсутствие шансов у Киева вступить в НАТО, отметив, что страну в альянсе не видят ни США, ни другие участники военного блока.

Также президент США Дональд Трамп заявил, что понимание невозможности вступления Украины в НАТО было еще давно. При этом он рассказал, что украинский лидер требовал этого от Вашингтона, причем «не в самой вежливой форме».

