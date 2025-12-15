Борющийся с раком телеведущий призвал не игнорировать безобидный на первый взгляд симптом

Телеведущий Мернаган назвал частые походы в туалет ночью симптомом рака простаты

Известный британский телеведущий и журналист Дермот Мернаган, борющийся с раком простаты четвертой стадии, призвал не игнорировать симптом, который на первый взгляд кажется безобидным. Его слова прозвучали в эфире программы «Доброе утро, Британия» (Good Morning Britain) на канале ITV, передает издание Express.

Мернаган назвал одним из самых очевидных признаков рака простаты частые походы в туалет ночью. Ведущий отметил, что за тем, сколько раз мужчина посещает уборную, нужно следить не только ему самому, но и его родным. «Вы можете отрицать [проблемы со здоровьем], как когда-то делал я, когда думал: "О, знаете, я был в пабе, поэтому я встаю по два-три раза ночью"», — добавил он.

По словам ведущего, если мужчина не будет обращать внимание на этот симптом, то позднее он может столкнуться и с другими признаками, например, болью в спине и резким ухудшением общего состояния.

Ранее Мернаган рассказал о влиянии диагноза на его жизнь. По словам журналиста, главным приоритетом для него теперь является семья.

О том, что у него диагностировали рак простаты четвертой стадии, Мернаган сообщил в июне. Ведущий посоветовал всем мужчинам старше 50 лет, которые находятся в группе риска, пройти профилактическое обследование.