17:39, 15 декабря 2025Мир

Германия запустит производство украинского оружия на своей территории

Bild: В Германии начнется производство вооружений, разработанных на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Германия намерена расширить военное сотрудничество с Киевом и начать производство вооружений, разработанных на Украине, на своей территории. Об этом сообщает газета Bild.

План развития военного сотрудничества двух стран, оказавшийся в распоряжении издания, предполагает, в частности, создание в Берлине представительства украинской оборонной промышленности, новые совместные проекты по разработке и производству вооружений, а также интеграцию украинского военно-промышленного комплекса в общеевропейский рынок. Кроме того, немецкие власти намерены создать с европейскими партнерами крупный альянс по закупке вооружений в интересах Киева.

«В среднесрочной перспективе это означает, что на передовой будет использоваться германо-украинское вооружение. Это оружие будет использовать и немецкая армия», — говорится в материале.

Также в рамках проекта стороны планируют организовать постоянный канал передачи информации о событиях на фронте, в том числе для обмена практическим опытом применения немецких оборонных технологий на Украине, отмечает издание.

Ранее депутат бундестага от Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер призвал передать Украине немецкие дальнобойные ракеты Taurus и организовать противовоздушную оборону над Западной Украиной.

    Германия запустит производство украинского оружия на своей территории

