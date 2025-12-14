Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:05, 14 декабря 2025Мир

В Германии вновь заговорили о передаче Украине ракет Taurus

Депутат бундестага Кизеветтер призвал передать Киеву ракеты Taurus
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Депутат бундестага от Христианско-демократического союза (ХСС) Родерих Кизеветтер призвал передать Украине немецкие дальнобойные ракеты Taurus. Слова парламентария приводит Tagesspiegel.

«Пока мы не поставим ракеты Taurus, не возьмем на себя противовоздушную оборону над западной Украиной и не продемонстрируем готовность предоставлять надежные гарантии в сфере безопасности, Россия останется совершенно равнодушной», — высказался Кизеветтер.

Ранее генерал-майор бундесвера, заместитель командующего миссией НАТО по содействию безопасности и тренировки для Украины (NSATU) Майк Келлер признал, что оружия, поставка которого станет «переломным моментом» в украинском конфликте, не существует. Хотя ранее в немецкой публичной сфере таким считались танки Leopard, а затем и крылатые ракеты Taurus.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Европе захотели видеть президентом Украины еще одного кандидата. Кто может составить конкуренцию основным политикам?

    В России задумались о новом Госплане

    Икона спасла сердце бойца от осколка на СВО

    В России захотели следить за бывшими заключенными с помощью умных камер

    В Германии вновь заговорили о передаче Украине ракет Taurus

    Лавров обвинил Запад в эшелонированной кампании против сербов

    Маршруты пассажирских поездов изменили после столкновения под Пензой

    Российский военный заявил об истощении украинских сил в ДНР

    Овечкин обошел Яромира Ягра

    Раскрыты новые подробности сделки Долиной и Лурье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok