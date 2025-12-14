В Германии вновь заговорили о передаче Украине ракет Taurus

Депутат бундестага Кизеветтер призвал передать Киеву ракеты Taurus

Депутат бундестага от Христианско-демократического союза (ХСС) Родерих Кизеветтер призвал передать Украине немецкие дальнобойные ракеты Taurus. Слова парламентария приводит Tagesspiegel.

«Пока мы не поставим ракеты Taurus, не возьмем на себя противовоздушную оборону над западной Украиной и не продемонстрируем готовность предоставлять надежные гарантии в сфере безопасности, Россия останется совершенно равнодушной», — высказался Кизеветтер.

Ранее генерал-майор бундесвера, заместитель командующего миссией НАТО по содействию безопасности и тренировки для Украины (NSATU) Майк Келлер признал, что оружия, поставка которого станет «переломным моментом» в украинском конфликте, не существует. Хотя ранее в немецкой публичной сфере таким считались танки Leopard, а затем и крылатые ракеты Taurus.